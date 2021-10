Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Eine Leichtverletzte, zwei beschädigte Autos und ein Sachschaden von 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, 11.10.2021 gegen 9.20 Uhr in Ahlen ereignet hat. Eine 28-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Westenmauer in Richtung Weststraße. Gleichzeitig befuhr eine 44-jährige Ahlenerin mit ihrem Auto die Weststraße in Richtung Walstedder Straße. An der Einmündung Westenmauer/Weststraße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sich die 28-Jährige verletzte. Rettungskräfte brachten die Ahlenerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die beschädigten Fahrzeuge wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell