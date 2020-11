Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gefährdung im Straßenverkehr: Zeugen gesucht; In Haus eingebrochen; Spendenbox gestohlen

FuldaFulda (ots)

Gefährdung im Straßenverkehr: Zeugen gesucht

Wartenberg - Am späten Donnerstagnachmittag (12.11.) wurde ein Autofahrer, der auf der B254 Angersbach Richtung Lauterbach unterwegs war, von dem Fahrer eines grauen Seats Ibiza mit Vogelsberger Kennzeichen dazu genötigt, stark zu bremsen. Der Fahrer des Seats überholte den Geschädigten trotz Gegenverkehrs. In der Fuldaer Straße am Ortseingang Lauterbach "bremste" der Seat-Fahrer den Geschädigten dann "aus" und hielt in Höhe eines Getränkemarktes an. Auch der Geschädigte hielt und wurde von dem Seat-Fahrer mehrfach beschimpft.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifzierung des Fahrers geführt haben, sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Haus eingebrochen

Lauterbach - Unbekannte drangen zwischen Sonntagnachmittag (15.11.) und Montagmorgen (16.11.) in den Keller eines Hauses in der Lindenstraße ein, das im Moment saniert wird. Sie verbogen zwei Leitungen der Heizung, so dass durch die entstandenen Risse das Wasser der Heizungsanlage zum Teil auslief. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro.

Spendenbox gestohlen

Lauterbach - Zwei Unbekannte stahlen am späten Freitagvormittag (13.11.) die Spendenbox eines Tierheims in einer Tankstelle in der Vogelsbergstraße. Sie kauften ein Brötchen und steckten die Box ein, als die Angestellte der Tankstelle ihnen den Rücken zukehrte. Der Diebstahl wurde erst nach Verlassen der beiden Täterinnen bemerkt. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 150 Euro.

Stefanie Burmeister

