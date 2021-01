POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei Dortmund sucht mit Lichtbildern nach Tatverdächtigem mehrerer Raubüberfälle

Polizei Dortmund

Öffentlichkeitsfahndung: Polizei Dortmund sucht mit Lichtbildern nach Tatverdächtigem mehrerer Raubüberfälle

Dortmund

Mit Lichtbildern aus den Überwachungskameras zweier Lebensmittelgeschäfte sucht die Polizei Dortmund nach einem Mann, der als Verdächtiger dreier Raubstraftaten im Dortmunder Stadtgebiet in Betracht kommt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wird ihm vorgeworfen, am 2. Oktober 2017 ein Geschäft am Aplerbecker Marktplatz unter Vorhalt einer Schusswaffe beraubt zu haben. Zum Ende des vergangenen Jahres führte der Tatverdächtige offenbar zwei weitere ähnliche Taten aus. Am 2. Oktober an der Frohlinder Straße und am 4. Dezember am Pfarrer-Rüter-Weg. Hier erbeutete er die Tageseinnahmen.

Die Polizei fragt:

Wer kennt den auf den Lichtbildern abgebildeten Mann, und/oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen oder dem mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231-132-7441 zu melden.

