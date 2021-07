Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Lkw gerät in Brand

Warendorf (ots)

Ein brennender Lkw hat am Dienstagmorgen (20.07.2021, 09.01 Uhr) kurzzeitig für Verkehrsbehinderungen auf der B 475 in Ennigerloh-Westkirchen gesorgt. Der Fahrer des Betonmischers bemerkte kurz hinter Westkirchen Richtung Warendorf Qualm an dem Lkw, fuhr ihn direkt auf einen Parkplatz an der Straße und informierte die Feuerwehr. Vermutlich ist ein technischer Defekt für den Brand verantwortlich. Die B 475 war für circa 30 Minuten in beide Richtungen gesperrt, danach konnte der Verkehr einseitig an der Stelle vorbeigeführt werden. Nach insgesamt einer knappen Stunde wurde die B 475 für den Verkehr komplett freigegeben.

