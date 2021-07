Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Dank aufmerksamer Bürgerin Sachbeschädigung geklärt

Warendorf (ots)

Dank einer aufmerksamen Bürgerin konnte eine Sachbeschädigung in Ennigerloh an der Berliner Straße geklärt werden. Die 37-Jährige informierte die Polizei, weil sie auf dem Dach des Olympiabads eine Person gesehen und das Klackern einer Sprühdose gehört hat. Dort eintreffende Polizisten stellten eine Person mit einer Sprühdose auf dem Gehweg zum Clemens-Ruhr-Weg fest und forderten sie auf, stehen zu bleiben. Der Jugendliche flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung des Industriegebiets am Nordring. Bei der Fahndung nach dem Tatverdächtigen trafen die Einsatzkräfte diesen auf der Westkirchener Straße an und hielten ihn fest. Der Ennigerloher gab an, kurz zuvor vier Graffitis am Olympiabad gesprüht zu haben und entschuldigte sich für sein Handeln. Die Beamten stellten die Spraydose sicher und übergaben den Jugendlichen seinen Erziehungsberechtigten.

