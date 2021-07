Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf/Kreis Warendorf. Warnung vor Haustürgeschäften

Warendorf (ots)

Am vergangenen Samstag (17.7.2021) boten drei Männer einem Warendorfer an, sein Pflaster auszubessern, zu reinigen und zu versiegeln. In dem Wohngebiet wird aktuell Glasfaser verlegt und das Trio suggerierte, mit dem ausführenden Unternehmen zusammenzuarbeiten. Es dürfte sich bei den Personen um Wanderarbeiter handeln. Aus polizeilicher Erfahrung sollten solche Haustürgeschäfte abgelehnt werden, da häufig unzureichende, schlechte oder/und überteuerte Arbeiten ausgeführt werden. Deshalb: - Prüfen Sie, ob die Preise der angebotenen Dienstleistungen realistisch sind! Holen Sie sich weitere Angebote von ortsnahen Anbietern ein! - Vereinbaren Sie keine Barzahlung! - Lassen Sie sich eine Rechnung ausstellen, um den Betrag zu überweisen! - Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen Arbeiten an der Haustür persönlich angeboten werden! - Ziehen Sie wenn möglich eine Person Ihres Vertrauens hinzu!

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell