Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 29.4.2021, 00.31 Uhr

Warendorf (ots)

Der bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 28.4.2021, 15.30 Uhr auf der Wiedenbrücker Straße in Oelde lebensgefährlich verletzte 32-Jährige verstarb am Samstag (1.5.2021) in einer Klinik.

Der Oelder befuhr mit seinem Fahrrad den für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg in Richtung Oelde. In Höhe der Einmündung zum Bergeler Weg stieß er mit einem 75-jährigen Rheda-Wiedenbrücker zusammen, der den Radweg mit seinem Rennrad in entgegengesetzter Richtung befuhr. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 32-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 75-jährige Rennradfahrer kam mit leichten Verletzungen in ein nahgelegenes Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell