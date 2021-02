Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Graffiti-Schmierereien auf Sportanlage in Ovelgönne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Mit pinker Sprühfarbe beschmierten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Sonntag, 7. Februar 2021, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 14. Februar 2021, 15:00 Uhr, ein Gerätehäuschen, Pflasterflächen und Materialcontainer auf dem Gelände des Sportvereines in der Straße "Am Sportplatz" in Ovelgönne.

Die Höhe der entstandenen Sachschäden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell