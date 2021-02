Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Parkplatzunfall in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 15. Februar 2021, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:20 Uhr, einen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Atenser Allee abgestellten weißen Transporter.

Der Fahrzeugführer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Höhe des entstandenen Schadens wurde auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

