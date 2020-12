Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 211220-1028: Einbruchsversuch schlug fehl

WaldbrölWaldbröl (ots)

Zwischen 06.00 und 19.00 Uhr haben Unbekannte am Samstag (19. Dezember) versucht in ein Einfamilienhaus in Waldbröl-Hermesdorf einzusteigen. Dazu setzten sie mit Hebelwerkzeugen an zwei Fenstern des in der Friedrich-Wilhelm-Straße gelegenen Hauses an. Diese erwiesen sich aber als zu stabil, so dass die Einbrecher von ihrem Vorhaben abließen und ohne Beute flüchteten. Sollten Sie in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, melden Sie sich bitte bei der zentralen Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 021261 81990.

