Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, eine Person leicht verletzt

Am Mittwoch, 6. Mai 2020, kam es um 06.51 Uhr auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger aus Löningen, ein 37-Jähriger aus Vechta, eine 24-Jährige aus Goldenstedt und ein 22-Jähriger aus Goldenstedt fuhren in dieser Reihenfolge mit ihren Pkw in Richtung Goldenstedt. Die Beteiligten mussten verkehrsbedingt halten, was der 22-Jährige zu spät erkannte und die vor ihm haltenden Fahrzeuge aufeinander schob. Durch den Zusammenstoß wurde die 24-Jährige leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

