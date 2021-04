Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Blutprobe von Autofahrer genommen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 18.4.2021 ließen Polizisten einem Autofahrer nach einer Verkehrskontrolle auf der Hauptstraße in Enniger eine Blutprobe entnehmen. Die Beamten hielten den 23-Jährigen gegen 23.55 Uhr an und stellten bei ihm körperliche Auffälligkeiten fest. Daraufhin ließen sie dem Ennigerloher einen Drogenvortest durchführen. Da dieser positiv war, folgte für den jungen Mann die Entnahme der Blutprobe, die Einleitung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens sowie der Bericht an das Straßenverkehrsamt.

