Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Kradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, den 09.04.2021, um 19.20 Uhr, ereignete sich auf der Ravensberger Straße (K51) in Sassenberg, Ortsteil Füchtorf, ein tödlicher Verkehrsunfall.

Zwei Kradfahrer aus Versmold, 51 und 60 Jahre alt, fuhren mit ihren Krädern auf der K51 in Richtung Versmold hintereinander her. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 51-Jährige etwa 500 Meter nach der Einmündung Ravensberger Straße / Lütke Heide in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Strommasten. Hierbei erlitt er tödliche Verletzungen.

Die Ravensberger Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 22.00 Uhr komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden von etwa 9000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell