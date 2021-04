Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Ohne Führerschein am Steuer

Warendorf (ots)

Am Donnerstagvormittag (08.04.2021, 10.55 Uhr) hat sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass eine Frau in Sassenberg ohne Führerschein Auto fahren würde.

Polizisten trafen die verdächtige Frau fahrenderweise in einem Auto auf der Drostenstraße an. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Nähe kontrollierten sie die 49-Jährige aus Bad Rothenfelde. Während der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die Frau noch nie im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Sie untersagten ihr die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

