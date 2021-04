Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf/Ennigerloh/Ahlen. Besitzer eines markanten Fahrrads gesucht

Warendorf (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes wurde bereits am Samstag (23.01.2021) in Ennigerloh ein schwarzes Damenhollandrad sichergestellt. Ein 28-jähriger Mann wurde mit dem Fahrrad angetroffen. Später gab er zu, das Fahrrad an dem Samstag (23.01.2021) vom Parkplatz eines Supermarktes an der Hammer Straße in Ahlen gestohlen zu haben. Das Fahrrad trägt am hinteren Schutzblech den roten Aufkleber eines Ahlener Zweiradgeschäfts. Es ist circa zehn bis elf Jahre alt und von der Fahrradmarke Pointer.

Wir bitten den Besitzer sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

