Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Mittwoch (07.04.2021) den Pkw eines 21-Jährigen in Ennigerloh angefahren und ist anschließend geflüchtet.

Der Ennigerloher hatte seinen weißen VW Golf Sportsvan gegen 21.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Clara-Schumann-Straße abgestellt. Am Donnerstagmorgen (08.04.2021, 08.30 Uhr) entdeckte er einen Schaden an der vorderen linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher hat keine Personalien hinterlassen und nicht die Polizei informiert.

Wer hat den Zusammenstoß beobachtet oder kann Angaben zu dem beteiligten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

