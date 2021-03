Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei Verletzte und zwei beschädigte Pkw

Warendorf (ots)

Zwei verletzte Autofahrer, zwei beschädigte Pkw und ein Sachschaden von 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, 30.3.2021, 16.30 Uhr in Oelde auf der Beckumer Straße ereignet hat. Ein 27-Jähriger befuhr mit seinem Auto die L 586 in Richtung Beckum. In Höhe der Straße Am Mackenberg 57 bog der Dortmunder nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegengesetzt fahrenden Pkw eines 79-jährigen Beckumers. Bei dem Unfall verletzten sich der Senior sowie der 27-Jährige. Rettungskräfte brachten die beiden Männer in Krankenhäuser. Die beschädigten Autos wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Strecke zu Verkehrsbehinderungen.

