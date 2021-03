Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf, Verkehrsunfall auf der B64 (Beelener Straße) - Nachtrag zur Vollsperrung

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 30. März 2021, gegen 17:30 Uhr, wurde ein 15- jähriger Mofarollerfahrer bei einem Verkehrsunfall in Warendorf schwer verletzt. Nach Angaben von Zeugen kam der junge Mann mit seinem Zweirad vom Zubringer zur B475 und bog nach links in Richtung Beelen ab. Während des Abbiegevorgangs wurde er von dem silbergrauen Ford eines 23-jährigen Beeleners angefahren, der auf der B64 aus Richtung Beelen in Richtung Warendorf auf der Vorfahrtsstraße unterwegs war. Der Rollerfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sie wurden durch die Polizei sichergestellt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme war die B64 zeitweise komplett gesperrt. Auch ein Abfahren von der B475 auf die B64 war nicht möglich. Inzwischen hat die Polizei eine Fahrbahn der B64 wieder freigegeben und regelt den Verkehr an der Unfallstelle. Es wird aber noch bis ca. 19:30 Uhr zu Behinderungen des Verkehrs kommen.

