POL-WAF: Beckum-Roland. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes in Beckum-Roland

Die Sprechstunde des Bezirksdienstes in Beckum-Roland am Dienstag, 06. April 2021 fällt aus.

In dringenden Fällen bitten wir Bürgerinnen und Bürger, sich an die Polizeiwache in Beckum, Telefon 02521/911-0 zu wenden oder den Notruf der Polizei 110 zu wählen.

