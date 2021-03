Polizei Warendorf

POL-WAF: Vollsperrung der B64 Höhe Abzweig B475 in Warendorf

Warendorf (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall besteht gegenwärtig eine Vollsperrung der B64 in Warendorf in Höhe des Abzweigs zur B475. Die Abfahrt von der B475 ist dort weder in Richtung Warendorf noch in Richtung Beelen möglich. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich eine alternative Fahrtroute zu suchen.

