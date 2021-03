Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (02.03.2021, 09.18 Uhr) sind zwei Frauen in Wadersloh-Liesborn schwer verletzt worden.

Eine 41-jährige Frau aus Paderborn war in ihrem Renault auf der Lippstädter Straße Richtung Wadersloh unterwegs. In der Gegenrichtung fuhr eine 29-jährige Beckumerin in einem Seat. Aus noch unklarer Ursache kam die 41-Jährige von ihrer Fahrspur ab, geriet in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Auto der 29-Jährigen zusammen. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Frau aus Paderborn in ein Krankenhaus. Die schwer verletzte Beckumerin wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Lippstädter Straße war rund drei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell