POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Traktorgespann verliert Ladung, Düngemittel läuft aus.

Am Donnerstag, 25.02.2021, um 14.20 Uhr, ereignete sich in Liesborn an der Einmündung Lippstädter Straße/Bäggerie ein Verkehrsunfall. Mit einem Traktorgespann war ein 53-jähriger Liesborner auf der Lippstädter Straße unterwegs. Auf der Ladefläche des Anhängers transportierte er Behältnisse mit Düngemittel. Als der Fahrer mit dem Gespann an der Einmündung mit der Straße Bräggerie nach rechts abbiegen wollte, rutschten die Behältnisse nach links vom Anhänger und zerbarsten auf der Straße. Das Düngemittel lief großflächig aus, weitere Verkehrsteilnehmer kamen zum Glück nicht zu Schaden. Während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten war die Straße Bäggerie für ca. 2 Stunden gesperrt.

