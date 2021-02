Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Taschendiebstahl in Lebensmittelgeschäft

Warendorf (ots)

Mittwochvormittag (24.02.2021, 11.08 Uhr) ist der Geldbeutel einer 79-Jährigen in Oelde gestohlen worden.

Die Oelderin war in einem Discounter an der Lindenstraße einkaufen. An der Kasse bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel gestohlen wurde. Tatverdächtig sind ein Mann und eine Frau, die das Geschäft ohne einen Einkauf kurz vorher verlassen hatten. Die beiden werden wie folgt beschrieben: 1. männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt, hatte schwarze Haare, trug Jeans und Vollbart und hatte eine kräftige Statur. 2. weiblich, circa 16 bis 20 Jahre alt, hatte schwarze Haare, trug Jeans und hatte eine sehr zierliche Statur.

Wer kann Angaben zu den Verdächtigen machen oder hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Bitte denken Sie daran: - Wertsachen wie Geldbeutel, Handy, Schlüssel und Co gehören nicht in Taschen/Körbe, die im Einkaufswagen liegen/stehen. - Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere immer eng am Körper. Am besten in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung. - Oder Sie benutzen einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche oder einen Geldgürtel. - Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen jemand zu nahe kommt oder Sie durch ein Gespräch ablenkt.

Alles rund um den Taschendiebstahl finden Sie auf der Internetseite der Polizeilichen Beratung: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell