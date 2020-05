Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Gutes Wetter wird für Ausflüge genutzt ++ Aktuelle Regelungen werden größtenteils eingehalten (Stand: 16:00 Uhr)

Landkreis Verden und Landkreis Osterholz (ots)

Das gute Wetter am sogenannten "Vatertag" nutzten bis zum Nachmittag viele Personen in den Landkreisen Verden und Osterholz für einen Ausflug an der frischen Luft aus. Bei den flächendeckenden Kontrollen wurde festgestellt, dass sich der weit überwiegende Großteil der Personen an die bestehenden Abstandsregelungen und die Kontaktbeschränkungen hält.

Die Polizei erreichten bisher nur in Einzelfällen Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern auf mögliche Verstöße. Beispielsweise wurden in Achim am Bollener Deich mehrere Personen angetroffen und auf die bestehenden Abstandsregelungen hingewiesen. Die Polizei wird auch am späten Nachmittag und am Abend weiterhin präsent sein.

