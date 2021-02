Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Warendorf (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag (05.02.2021, 14.45 Uhr) kam es zu einem polizeilichen Einsatz in der Nähe der August-Macke-Allee in Ennigerloh.

Nach Eintreffen der Rettungskräfte stellte sich heraus, dass ein junger Mann im Bereich einer 10-KW Hochspannungsleitung ums Leben gekommen ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell