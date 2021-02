Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. 105 Personen verstießen an vier Tagen gegen die Coronaschutzverordnung

Warendorf (ots)

Zwischen Montag, 1.2.2021 und Donnerstag, 4.2.2021 stellten Polizisten 105 Personen fest, die gegen die Coronaschutzverordnung verstießen und leiteten 71 Ordnungswidrigkeitenanzeigen ein.

In den letzten Tagen führte die Polizei verstärkt Kontrollen zur Einhaltung der Coronaschutzverordnung in Ahlen durch. Hierbei stellten die Beamten die entsprechenden Verstöße fest. In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich um die Missachtung der Maskentragepflicht in der Innenstadt. Des Weiteren um Treffen von mehr als drei Personen aus mehr als zwei Hausständen in der Öffentlichkeit, bei denen in der Regel weder eine Maske getragen noch Abstände zueinander eingehalten wurden.

Bereits zwischen Freitag, 29.1.2021 und Sonntag, 31.1.2021 fertigten die Beamten 65 Anzeigen mit 143 beteiligten Personen wegen der gleichen Delikte und wegen der Teilnahme an einer Party. Denn die Einsatzkräfte mussten zu einer organisierten Geburtstagsfeier ausrücken. Diese, nach der Coronaschutzverordnung verbotene Veranstaltung, wurde von der Polizei aufgelöst.

