Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde/Ennigerloh. Scheinbar unbelehrbarer Fahranfänger und etliche Temposünder

Warendorf (ots)

Ein scheinbar unbelehrbarer Fahranfänger geriet bei dem Schwerpunkttag Geschwindigkeit am Donnerstag, 4.2.2021 in das Visier der Polizei. Auf der innerörtlichen Letter Straße in Oelde wurde der 20-Jährige mit 77 Stundenkilometern gemessen. Erlaubt sind hier maximal 50 Stundenkilometer. Gegenüber den Polizisten gab der Versmolder an, bereits eine Nachschulung gemacht zu haben. Und dass er eine weitere Ordnungswidrigkeitenanzeige erhalten habe. In beiden Fällen ging es um zu schnelles fahren. Da er keine erforderliche Sehhilfe trug, durfte der junge Mann sein Auto vorläufig nicht weiter nutzen. Der Bericht an das zuständige Straßenverkehrsamt folgt.

Insgesamt erwischte die Polizei 178 Temposünder in Ennigerloh, Oelde und den Ortsteilen. Während 157 von ihnen ein Verwarngeld erhalten werden, waren 21 deutlich zu schnell. Sie bekommen einen Bußgeldbescheid. Des Weiteren nutzte ein Fahrzeugführer sein Handy während der Fahrt und in einem Fall muss ein Halter technische Mängel an seinem Fahrzeug beseitigen lassen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell