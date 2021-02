Polizei Warendorf

POL-WAF: Verkehrsunfall in Ahlen, Emanuel-von-Ketteler-Str.

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 31.01.2021, gegen 21:20 Uhr, wurden eine 20-jährige Ahlenerin und ein 32-jähriger Ahlener bei einem Verkehrsunfall in Ahlen auf der Emanuel-von-Ketteler-Straße verletzt. Die 20-jährige Ahlenerin hatte die Straße Am Stockpiper von der Beckumer Straße kommend in Richtung Rottmannstraße befahren und war mit ihrem Nissan in den Kreuzungsbereich eingefahren, als sich aus Richtung Beckum auf der Emanuel-von-Ketteler-Straße ein VW mit dem 32-Jährigen am Steuer näherte. Bei dem Zusammenprall der Fahrzeuge erlitten beide Beteiligte Verletzungen. Mit Rettungswagen wurden sie zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr beseitigte die ausgelaufenen Betriebsmittel.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell