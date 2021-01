Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Alkoholisierten Fahrradfahrer kontrolliert

Warendorf (ots)

Am Montag, 25.1.2021 stellten Polizisten gegen 23.35 Uhr einen Fahrradfahrer in Neubeckum fest, der die Gustav-Moll-Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße befuhr. Sie hielten den Ennigerloher wegen eines kaputten Lichts an dem Fahrrad an. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der 25-Jährige alkoholisiert war. Der junge Mann führte daraufhin einen Atemalkoholtest durch. Weil das Ergebnis über dem Wert der aboluten Fahruntüchtigkeit lag, wurde dem Fahrradfahrer eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell