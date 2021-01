Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Transporter rutschte gegen Pkw

Warendorf (ots)

Am Montag, 25.1.2021 ereignete sich gegen 8.00 Uhr auf der Straße Auf dem Tigge in Beckum ein Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Münsteraner verlor im Bereich einer Einmündung aufgrund überfrierender Nässe die Kontrolle über seinen Transporter. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 24-jährigen Beckumers, der von der Stromberger Straße kommend in das Gewerbegebiet fuhr. Bei dem Unfall wurde der Münsteraner leicht und der Beckumer schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Männer zur weiteren ärztlichen Versorgung in Krankenhäuser. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 13.500 Euro.

