Polizei Warendorf

POL-WAF: Verkehrsunfall in Wadersloh

Warendorf (ots)

Am Samstag, 23. Januar 2021, gegen 04:25 Uhr, rückten Rettungskräfte und die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Langenberger Straße (K56) in Wadersloh aus. An der Unfallstelle südlich des Breedenweges war der 18-jährige Fahrer eines VW- Touran aus Langenberg verunglückt. Nach den Feststellungen der Polizei hatte der junge Mann die K 52 von Wadersloh kommend befahren und in einer Linkskurve die Gewalt über das Fahrzeug verloren. Der Pkw geriet in den linken Straßengraben, wo er bei dem Aufprall den Motorblock verlor. Sodann schleuderte er quer über die Fahrbahn und touchierte auf der anderen Straßenseite einen Baum, bevor er unmittelbar vor einem weiteren Baum im rechten Straßengraben liegen blieb. Nach Bergung des schwer verletzten Fahrers wurde dieser in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er keinen Führerschein besitzt und Alkoholkonsum als Unfallursache in Betracht kommt. Eine Blutprobe wurde daher angeordnet. Der Pkw wurde bei dem Unfall total beschädigt und der Gesamtschaden wird auf 10.000,- Euro geschätzt. Die Unfallstelle war für die Dauer der Bergung und anschließenden Beseitigung von Betriebsstoffen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell