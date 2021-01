Polizei Düren

POL-DN: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten-Diebstahl

Düren

Ein 83 Jahre alter Mann aus Düren wurde im Oktober vergangenen Jahres Opfer von Taschendiebinnen. Zwei unbekannte Frauen setzten später die gestohlenen EC-Karten ein und hoben damit Geld vom Konto des Mannes ab.

Am Dienstag, 06.10.2020, stieg der Senior am Kaiserplatz gegen 13:30 Uhr gerade in einen Bus ein, als Unbekannte ihm seine Geldbörse aus der Jacke stahlen. Unmittelbar danach kam es zu mehreren Geldabhebungen bei Geldinstituten im Stadtgebiet. Mit richterlichem Beschluss sucht die Polizei nun mit Bildern nach den beiden unbekannten jüngeren Frauen. Hinweise zu deren Identität nimmt der zuständige Sachbearbeiter zu den üblichen Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 02421 949-8515 entgegen. Außerhalb diese wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

