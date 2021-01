Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Montagabend (25.01.2021, 20.19 Uhr) hat ein Unbekannter das Auto eines 59-Jährigen in Sendenhorst angefahren und sich anschließend vom Unfallort entfernt.

Der Sendenhorster hatte seinen schwarzen Audi an der Südstraße geparkt. Der unbekannte Autofahrer stieß mit seinem Pkw gegen den linken Außenspiegel des Audis, beschädigte ihn und fuhr anschließend weiter. Vermutlich handelt es sich um ein graues Auto. Wir bitten den Fahrer des beteiligten Autos und weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell