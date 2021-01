POL-WAF: Warendorf. Grundstücksmauer bei Verkehrsunfall beschädigt - Verursacher flüchtig

Polizei Warendorf

Eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Warendorf. Um 02.46 Uhr (17.01.2021) befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Sassenberger Straße in Richtung stadtauswärts. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Grundstücksmauer. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne die Schadensregulierung eingeleitet zu haben. An der Mauer entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Anhand aufgefundener Fahrzeugteile geht die Polizei von einem roten Unfallfahrzeug aus. Konkrete Hinweise zum Unfallzeitpunkt liegen vor, da der Grundstücksinhaber um 02.46 Uhr von einem lauten Knall wach wurde, den Schaden aber erst am folgenden Tag bemerkte.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

