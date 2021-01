Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Gleich zwei Verstöße durch Autofahrer festgestellt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 14.1.2021 hielten Polizisten gegen 20.00 Uhr einen Autofahrer auf der Hammer Straße in Ahlen an. Bei der Überprüfung des 22-Jährigen stellten die Beamten fest, dass der Ladbergener keinen Führerschein besitzt und unter Drogeneinfluss stehen könnte. Letzteres bestätigte ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest, so dass dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Neben dem Ermittlungsverfahren gegen den 22-Jährigen leiteten die Einsatzkräfte ein weiteres gegen die Halterin ein. Denn diese hatte zugelassen, dass der Ladbergener das Auto benutzt.

