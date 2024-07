POL-IZ: 240702.4 Itzehoe: Einige Verstöße bei Verkehrskontrolle aufgedeckt

Meldorf (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in Meldorf zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte gekommen. Während die Beute eher schmal ausfiel, liegt der angerichtete Sachschaden bei mehreren tausend Euro. In der Zeit von Freitag, 16.00 Uhr, bis zum Montag, 07.05 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem Grundstück eines Kindergartens in der Flensburger Straße. Dort drangen sie gewaltsam über ein ...

