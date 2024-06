Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240604.5 Heide: Einbruch in Jugendzentrum

Heide (ots)

In der Nacht zum Montag ist es in Heide zu einem Einbruch in ein Jugendzentrum gekommen. Verantwortlich für die Tat dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen ein Mädchen gewesen sein. Die Ermittlungen der Heider Kripo in dieser Sache dauern an.

Gegen kurz vor 05.00 Uhr stellte eine Reinigungskraft nach Betreten der Jugendeinrichtung in der Bahnhofstraße verdächtige Geräusche fest. Bei einer Nachschau entdeckte sie ein junges Mädchen, das durch ein Fenster aus dem Gebäude flüchtete. Sofort alarmierte die Frau die Polizei, parallel stellte sie in dem Objekt diverse Beschädigungen fest. Die Schadenshöhe dürfte sich auf insgesamt etwa tausend Euro belaufen.

Im Rahmen der Fahndung traf eine Streife in Tatortnähe eine 13-Jährige aus dem Kreis Dithmarschen an, auf die die Täterbeschreibung der Zeugin passte und die für die Tat verantwortlich sein dürfte. Ob weitere Personen an dem Einbruch beteiligt waren, bleibt zu klären.

Merle Neufeld

