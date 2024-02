Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240201.1 Glückstadt: Frau verstirbt bei Messerangriff

Glückstadt (ots)

Aktuell laufen die Ermittlungen der Mordkommission Itzehoe in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe nach einem Tötungsdelikt an einer Frau in Glückstadt in der Nacht zu heute.

Gegen 0.45 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf eine Gewalttat, die sich in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Im Lübschen Recht ereignet haben sollte. Vor Ort entdeckten Einsatzkräfte wenig später eine 28 Jahre alte Frau, die offenbar nach einem Messerangriff an der Schwere ihrer Verletzungen verstorben war. Mit in der Wohnung befanden sich die vier Kinder der Afghanin im Alter von drei bis elf Jahren.

Kurz nach dem Geschehen nahmen Beamte in Itzehoe einen 26-jährigen tatverdächtigen Afghanen fest. Er befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Im Zuge der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei um Hinweise von Zeugen, insbesondere von solchen, die zwischen 0.40 Uhr und 04.00 Uhr zwischen dem Tatort und dem Glücksstädter Bahnhof oder im Bereich des Itzehoer Bahnhofs eine dunkelhaarige, schlanke, männliche Person beobachtet haben.

Weitere Details können seitens der Polizei und der Staatsanwaltschaft aktuell nicht mitgeteilt werden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell