Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240112.2 Bunsoh: Fahrt unter Rauschmitteleinfluss und ohne Führerschein

Bunsoh (ots)

In der Nacht zu heute hat eine Streife in Albersdorf den Fahrer eines Kleinkraftrades überprüft und festgestellt, dass er berauscht war. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an.

Gegen 01.15 Uhr entschlossen sich Beamte, in der Albersdorfer Straße einen Rollerfahrer zu überprüfen. Sie stoppten das Fahrzeug und bemerkten, dass der Fahrer offensichtlich betrunken war. Zudem, so der 39-Jährige, hatte er vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,63 Promille, so dass die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten.

Weil der Dithmarscher zudem nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß, muss er sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell