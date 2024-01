Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240102.3 Hemmimgstedt: Personen schießen mit Schreckschusswaffen aus Fahrzeug, Polizei sucht weitere Zeugen

Hemmingstedt (ots)

Am Freitag (29.12.23) um 22 Uhr fuhr ein 28jähriger Autofahrer mit seinem Auto, ein grauer Peugeot, auf der Meldorfer Straße. In Höhe von Hausnummer 12 fuhr dieser an einer Autofahrerin vorbei und schnitt dieser beim Einscheren den Weg ab. Im Anschluss beschleunigte der Fahrer stark fuhr weiter auf der B5 Richtung Meldorf. Während der Fahrt gaben der Fahrer oder seine zwei Mitfahrer (21 und 27 Jahre) wohl Schüsse mit einer Schreckschusspistole aus dem fahrenden Fahrzeug ab. In Barlt auf der Bundesstraße in H stoppten Polizeibeamte den Fahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zwei Schreckschusswaffen sowie eine Packung dazugehöriger Munition sicher. Die Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. Den Fahrer und seine Mitfahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstößen gegen das Waffengesetz. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können.

