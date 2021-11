Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211101.5 Rethwisch: Motorradunfall aufgrund von Bauernglätte

Rethwisch (ots)

Am Sonntagmittag verunfallte eine 52jährige Motorradfahrerin aus Henstedt-Ulzburg auf der Dorfstraße L116 in Rethwisch . Sie befuhr die Landstraße Richtung Lägerdorf. Aufgrund landwirtschaftlicher Arbeiten war die Fahrbahn am Unfallort stark verschmutzt und rutschig. Trotz Hinweisschildern und verringerter Geschwindigkeit geriet die Fahrerin ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn. Aufgrund der Schwere der Verletzungen erfolgte ein Transport mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell