Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210826.2 Wrist: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Wrist (ots)

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in einen Supermarkt in Wrist eingestiegen. Die Täter hatten es auf Tabakwaren abgesehen, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Kurz nach 03.00 Uhr schlugen Unbekannte ein Fenster des Geschäftes in der Straße Eken ein und verschafften sich so Zutritt zum Inneren des Objektes. Aus dem Bereich der in dem Gebäude gelegenen Postfiliale stahlen sie Zigaretten von noch nicht bekannter Menge und von noch zu ermittelndem Wert. Mitsamt der Beute verließen die Einbrecher den Tatort wieder - aufgrund eines ausgelösten Einbruchalarms anrückende Einsatzkräfte trafen die Täter nicht mehr an.

Zeuge, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell