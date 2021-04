Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210412.7 Heide: Portemonnaie-Diebstahl

Heide (ots)

Am Freitag hat ein Dieb in Heide den Kunden eines Supermarktes unbemerkt bestohlen. Der Täter erbeutete mehr als 300 Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 19.40 Uhr bis 20.00 Uhr hielt sich der Geschädigte in dem Netto-Markt in der Waldschlößchenstraße auf. Währenddessen trug er seine Geldbörse in seiner Gesäßtasche. Da der Mann die gewünschten Waren nicht bekam, verließ er das Geschäft unverrichteter Dinge und suchte im Anschluss den Shop einer Tankstelle auf. Hier musste er feststellen, dass seine Geldbörse weg war. Offensichtlich, so der Heider, hatte man ihm sein Eigentum bei Netto entwendet. Neben einigen Papieren hatte der Anzeigende den Verlust von 330 Euro zu beklagen.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell