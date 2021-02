Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210212.7 Eddelak: Brand eines Schuppens

Eddelak (ots)

Am Dienstagabend ist in Eddelak ein Schuppen auf dem Grundstück eines Hauses abgebrannt. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen, brandursächlich könnte ein technischer Defekt gewesen sein.

Um 20.20 Uhr bemerkte eine Zeugin den in Brand geratenen Schuppen in der Bahnhofstraße und alarmierte die Polizei und die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Holzbau bereits im Vollbrand. Der Freiwilligen Feuerwehr Eddelak gelang es, eine angrenzende Garage und weitere sich auf dem Grundstück befindende Gebäude vor den Flammen zu schützen. Das Objekt brannte nahezu komplett nieder, die Schadenshöhe dürfte sich auf 3.000 Euro belaufen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell