POL-IZ: 210204.1 Kellinghusen: Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz

Kellinghusen (ots)

Am Mittwochnachmittag hat die Polizei in Kellinghusen eine Verkehrskontrolle durchgeführt und im Zuge dessen eine Drogenfahrt aufgedeckt. Der Wagen des Betroffenen war zudem nicht versichert.

Um 16.30 Uhr überprüfte eine Streife auf einem Parkplatz in der Hafenstrasse einen Mazda samt dem alleinigen Insassen. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass für das Fahrzeug eine Betriebsuntersagung aufgrund von fehlendem Versicherungsschutz vorlag. Sie entstempelten die Kennzeichen und stellten den Fahrzeugschein sicher. Weil der Überprüfte auffällig nervös war, befragten die Polizisten ihn zu vorangegangenem Drogenkonsum. Den verneinte der 38-Jährige und willigte in einen Drogenvortest ein. Der Test lieferte ein positives Ergebnis auf Amphetamine, so dass sich der aus dem Kreis Steinburg Stammende einer Blutprobenentnahme stellen musste.

Den Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen der Drogenfahrt und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Merle Neufeld

