Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsbad-Neurod: Motorradfahrerin nach riskanter Fahrweise schwer verletzt - Zeugenaufruf

Karlsbad (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Sonntagabend um 18.25 Uhr eine 30 Jahre alte Motorradfahrerin aus Karlsbad auf der Albtalstrecke zu. Die Frau war von Fischweier kommend in Fahrtrichtung Ettlingen unterwegs und fiel hier durch ihre riskante Fahrweise auf. Sie überholte mit überhöhter Geschwindigkeit vorausfahrende Fahrzeug und dies trotz Gegenverkehrs. Ausgangs einer Rechskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und stürzte auf das neben der Fahrbahn befindliche Straßenbahngleis. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad und den Verkehrseinrichtungen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3 500 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Fahrweise der Frau vor dem Unfall oder dem Unfall selbst machen können oder durch die Überholmanöver gefährdet wurden. Die Hinweise werden erbeten an den Verkehrsdienst Karlsruhe unter der Telelefonnummer 0721/944840

Ralf Schmidt, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell