Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210203.3 Glückstadt: Drogenfahrt wird teuer

Glückstadt (ots)

Mit mehr als nur einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige hat ein junger Mann zu rechnen, der am Dienstag berauscht mit einem Auto in Glückstadt unterwegs gewesen ist, denn seinen Führerschein besaß er noch auf Probe.

Um 16.10 Uhr entschloss sich eine Streife, den Fahrer eines Golfes in der Straße Im Neuland zu kontrollieren. Dabei stellten die Beamten bei ihrem Gegenüber auffällig gerötete Augen und eine träge Pupillenreaktion fest. Zwar gab der 19-Jährige an, zuletzt vor anderthalb Monaten Drogen konsumiert zu haben, ein Drogenvortest allerdings ließ anderes vermuten. Der Test verlief positiv auf THC, so dass die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten.

Den jungen Mann aus Henstedt-Ulzburg erwarten nun neben dem Bußgeld, dem Fahrverbot und den Punkten eine Verlängerung der Probezeit und ein sogenanntes kostenpflichtiges Aufbauseminar.

Merle Neufeld

