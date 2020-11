Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201130.8 Burg: Falscher Microsoft-Mitarbeiter ergaunert mehrere tausend Euro

BurgBurg (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag ist es einem Betrüger am Telefon gelungen, einen Dithmarscher zu täuschen und von seinem Konto Geld auf ein anderes Konto zu transferieren.

Gegen 15.00 Uhr erhielt der Geschädigte den Anruf eines Mannes, der sich als Mitarbeiter von Microsoft ausgab. In dem Gespräch, das mehr als drei Stunden dauerte, schaffte es der Betrüger, dem 63-Jährigen einzureden, sein Computer sei von Viren befallen und müsse von diesen nun befreit werden. Unter anderem nach der Installation der Software TeamViewer auf dem PC des Burgers gelang es dem Täter, an das Konto seines Opfers zu gelangen und von dort eine Abbuchung von knapp fünftausend Euro vorzunehmen. Zweifel an der Identität des Microsoft-Mitarbeiters bekam der Betrogene erst nach Beendigung des Telefonats. Er alarmierte die Polizei und setzte sich mit seinem Bankinstitut in Verbindung. Dort erfuhr der Mann von der unberechtigten Abbuchung, die kurz zuvor erfolgt war.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor der Masche des falschen Microsoft-Mitarbeiters. Anrufe dieser Art sollten sofort beendet werden, denn Hintergrund sind stets böse Absichten. Das Unternehmen Microsoft selbst führt keine Ferndiagnosen oder Wartungen über Telefon durch.

Merle Neufeld

