Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201015.6 Hohenlockstedt: Raub auf Bäckerfiliale

Hohenlockstedt (ots)

Am heutigen Morgen hat ein Unbekannter die Filiale einer Bäckerei in Hohenlockstedt überfallen und einen geringen Bargeldbetrag erbeutet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 06.00 Uhr befand sich eine Mitarbeiterin der Bäckerei in dem Geschäft in der Kieler Straße, als ein Mann den Laden betrat. Er begab sich zum Verkaufstresen und verlangte unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Die Anzeigende kam der Forderung nach und händigte einen zweistelligen Geldbetrag aus. Mitsamt der Beute verließ der Täter im Anschluss den Laden in Richtung Marktplatz / Breite Straße.

Laut der Geschädigten war der Räuber männlich, etwa 165 cm groß und schlank und mit einem dunklen Schal und einem dunklen Kapuzenpullover Bekleidet. Die übrige Kleidung war ebenfalls dunkel. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, sollte sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

