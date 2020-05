Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200528.1 Itzehoe: Polizei zeigt auch zu Pfingsten mehr Präsenz

Itzehoe (ots)

Trotzdem sich der überwiegende Teil der Bevölkerung an den zurückliegenden Festtagen vorbildlich an die Corona-Beschränkungen gehalten hat, wird die Polizeidirektion Itzehoe auch zu Pfingsten vermehrt unterwegs sein und die Einhaltung der noch immer geltenden Vorgaben überprüfen.

Ein besonderes Augenmerk werden die Streifen auf die Bereiche legen, die Ausflügler bei gutem Wetter locken. Hierzu gehört unter anderem Büsum, für das, wie auch am Vatertag, zu Pfingsten ein Besuchsverbot für Tagesgäste gilt. Die Polizei wird am kommenden Samstag, Sonntag und Montag an den Anfahrtswegen, insbesondere an der Bundesstraße 203, Kontrollen durchführen und möchte mit dieser Ankündigung spontan Anreisenden den Ärger einer vergeblichen Anfahrt ersparen.

Weiterhin weist die Polizei darauf hin, dass trotz bestehender Lockerungen der notwendige Sicherheitsabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen auch im Freien unbedingt einzuhalten ist und Gruppenansammlungen nicht erlaubt sind.

Mit dieser Information wünscht Ihnen die Polizei ein frohes Pfingstfest!

